- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
5 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (50.00%)
En iyi işlem:
2.35 USD
En kötü işlem:
-0.59 USD
Brüt kâr:
7.10 USD (731 pips)
Brüt zarar:
-1.22 USD (154 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.70 USD (2)
Sharpe oranı:
0.58
Alım-satım etkinliği:
90.02%
Maks. mevduat yükü:
76.07%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
9.33
Alış işlemleri:
1 (10.00%)
Satış işlemleri:
9 (90.00%)
Kâr faktörü:
5.82
Beklenen getiri:
0.59 USD
Ortalama kâr:
1.42 USD
Ortalama zarar:
-0.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-0.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.63 USD (4)
Aylık büyüme:
4.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.63 USD
Maksimum:
0.63 USD (0.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.48% (0.63 USD)
Varlığa göre:
0.88% (1.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|4
|USDJPY
|3
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|5
|USDJPY
|-1
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|0
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|486
|USDJPY
|-150
|GBPUSD
|220
|USDCHF
|29
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.35 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 6
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.17 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 9
|
Tickmill-Live05
|0.40 × 190
|
ICMarketsSC-Live09
|0.41 × 150
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live02
|0.72 × 2211
|
ICMarkets-Live07
|0.75 × 670
|
Tickmill-Live
|0.76 × 1418
|
Pepperstone-Demo01
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|0.88 × 24
|
Tickmill-Live04
|0.91 × 438
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 500
|
ICMarkets-Live12
|0.99 × 336
|
ICMarketsSC-Live15
|0.99 × 960
|
ICMarkets-Live10
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
USD
138
USD
USD
1
0%
10
50%
90%
5.81
0.59
USD
USD
1%
1:30