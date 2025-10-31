- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
23 (25.55%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (74.44%)
En iyi işlem:
60.65 USD
En kötü işlem:
-20.05 USD
Brüt kâr:
437.43 USD (11 758 pips)
Brüt zarar:
-415.71 USD (12 233 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (99.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
106.41 USD (3)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.09
Alış işlemleri:
43 (47.78%)
Satış işlemleri:
47 (52.22%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
19.02 USD
Ortalama zarar:
-6.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
35 (-228.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-228.76 USD (35)
Aylık büyüme:
2.17%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
228.76 USD
Maksimum:
228.76 USD (22.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|25
|GBPJPY
|15
|CADJPY
|13
|AUDCHF
|13
|AUDCAD
|9
|EURAUD
|6
|AUDUSD
|5
|EURJPY
|3
|CADCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDJPY
|17
|GBPJPY
|-34
|CADJPY
|-25
|AUDCHF
|33
|AUDCAD
|-10
|EURAUD
|-25
|AUDUSD
|33
|EURJPY
|30
|CADCHF
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDJPY
|454
|GBPJPY
|-2K
|CADJPY
|-219
|AUDCHF
|522
|AUDCAD
|636
|EURAUD
|-1.2K
|AUDUSD
|296
|EURJPY
|930
|CADCHF
|81
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +60.65 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 35
Maksimum ardışık kâr: +99.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -228.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
