Andre Goncalves

Copygain TMGM

Andre Goncalves
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
0%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
23 (25.55%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (74.44%)
En iyi işlem:
60.65 USD
En kötü işlem:
-20.05 USD
Brüt kâr:
437.43 USD (11 758 pips)
Brüt zarar:
-415.71 USD (12 233 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (99.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
106.41 USD (3)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.09
Alış işlemleri:
43 (47.78%)
Satış işlemleri:
47 (52.22%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
19.02 USD
Ortalama zarar:
-6.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
35 (-228.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-228.76 USD (35)
Aylık büyüme:
2.17%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
228.76 USD
Maksimum:
228.76 USD (22.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDJPY 25
GBPJPY 15
CADJPY 13
AUDCHF 13
AUDCAD 9
EURAUD 6
AUDUSD 5
EURJPY 3
CADCHF 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDJPY 17
GBPJPY -34
CADJPY -25
AUDCHF 33
AUDCAD -10
EURAUD -25
AUDUSD 33
EURJPY 30
CADCHF 3
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDJPY 454
GBPJPY -2K
CADJPY -219
AUDCHF 522
AUDCAD 636
EURAUD -1.2K
AUDUSD 296
EURJPY 930
CADCHF 81
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +60.65 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 35
Maksimum ardışık kâr: +99.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -228.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ACYSecurities-Live
7.25 × 4
İnceleme yok
2025.10.31 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
