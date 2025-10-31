- Büyüme
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
17 (65.38%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (34.62%)
En iyi işlem:
88.86 USD
En kötü işlem:
-12.63 USD
Brüt kâr:
315.92 USD (31 981 pips)
Brüt zarar:
-14.61 USD (1 380 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (257.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
257.05 USD (13)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.01%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
23.86
Alış işlemleri:
26 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
21.62
Beklenen getiri:
11.59 USD
Ortalama kâr:
18.58 USD
Ortalama zarar:
-1.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.63 USD (1)
Aylık büyüme:
301.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
12.63 USD (3.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.06% (12.63 USD)
Varlığa göre:
2.64% (10.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|301
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|31K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +88.86 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +257.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live05
|6.74 × 23
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
