Guan Yi Wang

XAU King

Guan Yi Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 24%
ECMarkets-Live05
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
12 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (20.00%)
En iyi işlem:
13.99 USD
En kötü işlem:
-4.93 USD
Brüt kâr:
51.89 USD (5 185 pips)
Brüt zarar:
-13.30 USD (1 329 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (50.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.18 USD (9)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
8.19%
Maks. mevduat yükü:
10.67%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
5.10
Alış işlemleri:
5 (33.33%)
Satış işlemleri:
10 (66.67%)
Kâr faktörü:
3.90
Beklenen getiri:
2.57 USD
Ortalama kâr:
4.32 USD
Ortalama zarar:
-4.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.93 USD (1)
Aylık büyüme:
23.91%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.03 USD
Maksimum:
7.56 USD (5.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.55% (7.56 USD)
Varlığa göre:
3.13% (3.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 39
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.9K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.99 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +50.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ECMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
2.83 × 6
一次一单，持仓不超3单。回撤不超10%

显示为算法交易，实则因为用的一键下单

İnceleme yok
2025.10.31 19:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2025.10.31 14:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 14:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
