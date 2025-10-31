- Büyüme
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
12 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (20.00%)
En iyi işlem:
13.99 USD
En kötü işlem:
-4.93 USD
Brüt kâr:
51.89 USD (5 185 pips)
Brüt zarar:
-13.30 USD (1 329 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (50.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.18 USD (9)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
8.19%
Maks. mevduat yükü:
10.67%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
5.10
Alış işlemleri:
5 (33.33%)
Satış işlemleri:
10 (66.67%)
Kâr faktörü:
3.90
Beklenen getiri:
2.57 USD
Ortalama kâr:
4.32 USD
Ortalama zarar:
-4.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.93 USD (1)
Aylık büyüme:
23.91%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.03 USD
Maksimum:
7.56 USD (5.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.55% (7.56 USD)
Varlığa göre:
3.13% (3.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|39
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.9K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.99 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +50.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
一次一单，持仓不超3单。回撤不超10%
显示为算法交易，实则因为用的一键下单
İnceleme yok
