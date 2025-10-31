SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Aysha
Simon Daniel Wright

Aysha

Simon Daniel Wright
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -98%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
18 (40.00%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (60.00%)
En iyi işlem:
298.48 USD
En kötü işlem:
-529.52 USD
Brüt kâr:
2 350.47 USD (3 317 pips)
Brüt zarar:
-2 140.03 USD (12 468 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (2 257.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 257.60 USD (14)
Sharpe oranı:
-0.17
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
0.10
Alış işlemleri:
45 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
4.68 USD
Ortalama kâr:
130.58 USD
Ortalama zarar:
-79.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-2 059.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 059.82 USD (25)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 013.40 USD
Maksimum:
2 095.93 USD (100.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.15% (2 068.72 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 210
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -9.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +298.48 USD
En kötü işlem: -530 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +2 257.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 059.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.09 × 11
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
ICMarketsEU-MT5-5
1.11 × 9
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
CapitalPointTrading-MT5-4
1.78 × 143
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 29231
88 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.31 14:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 14:08
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol