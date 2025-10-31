- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
46 (62.16%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (37.84%)
En iyi işlem:
157.00 USD
En kötü işlem:
-124.00 USD
Brüt kâr:
2 212.70 USD (11 237 pips)
Brüt zarar:
-740.31 USD (3 811 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (333.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
384.80 USD (4)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.69%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.73
Alış işlemleri:
40 (54.05%)
Satış işlemleri:
34 (45.95%)
Kâr faktörü:
2.99
Beklenen getiri:
19.90 USD
Ortalama kâr:
48.10 USD
Ortalama zarar:
-26.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-256.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-256.80 USD (4)
Aylık büyüme:
24.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
47.71 USD
Maksimum:
256.80 USD (3.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.53% (256.80 USD)
Varlığa göre:
1.47% (110.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|40
|AUDUSD
|21
|NZDUSD
|13
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|777
|AUDUSD
|394
|NZDUSD
|301
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|4K
|AUDUSD
|1.9K
|NZDUSD
|1.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +157.00 USD
En kötü işlem: -124 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +333.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -256.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 2
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 2
This follows the trends of three pairs only and it's safe to trade with minimum balance
$300 to 0.01 lot size.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 75 USD
25%
0
0
USD
USD
7.5K
USD
USD
5
100%
74
62%
100%
2.98
19.90
USD
USD
4%
1:500