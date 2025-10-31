SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FX TRENDS
Tosin Komolafe

FX TRENDS

Tosin Komolafe
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 75 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 25%
FBS-Real-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
46 (62.16%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (37.84%)
En iyi işlem:
157.00 USD
En kötü işlem:
-124.00 USD
Brüt kâr:
2 212.70 USD (11 237 pips)
Brüt zarar:
-740.31 USD (3 811 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (333.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
384.80 USD (4)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.69%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.73
Alış işlemleri:
40 (54.05%)
Satış işlemleri:
34 (45.95%)
Kâr faktörü:
2.99
Beklenen getiri:
19.90 USD
Ortalama kâr:
48.10 USD
Ortalama zarar:
-26.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-256.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-256.80 USD (4)
Aylık büyüme:
24.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
47.71 USD
Maksimum:
256.80 USD (3.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.53% (256.80 USD)
Varlığa göre:
1.47% (110.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 40
AUDUSD 21
NZDUSD 13
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 777
AUDUSD 394
NZDUSD 301
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 4K
AUDUSD 1.9K
NZDUSD 1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +157.00 USD
En kötü işlem: -124 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +333.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -256.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07
0.00 × 1
Ava-Real 1
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 2
PowerTrade-Real
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
Ava-Real 3
0.00 × 2
FXCM-USDReal03
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 2
177 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
This follows the trends of three pairs only and it's safe to trade with minimum balance

$300 to 0.01 lot size.

@GOLDTRENDEA
İnceleme yok
2025.10.31 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FX TRENDS
Ayda 75 USD
25%
0
0
USD
7.5K
USD
5
100%
74
62%
100%
2.98
19.90
USD
4%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.