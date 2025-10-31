Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-Live 0.00 × 1 AGMGroupLtd-Real 0.00 × 1 MaxrichGroup-Real 0.00 × 1 Pepperstone-Edge05 7.00 × 2 ICMarkets-Live3 8.00 × 2 Activtrades-2 16.00 × 2 QTrade-3 16.00 × 2 InvestAZ-Real 16.50 × 2 GoMarkets-Real 2 17.00 × 2 Activtrades-3 18.00 × 2 XM.COM-Real 2 22.00 × 1 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya