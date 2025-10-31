- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-7.71 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-7.71 USD (429 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.31%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-7.71 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-7.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.71 USD (1)
Aylık büyüme:
-1.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.71 USD
Maksimum:
7.71 USD (1.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.20% (8.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURNZD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURNZD
|-8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURNZD
|-429
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|7.00 × 2
|
ICMarkets-Live3
|8.00 × 2
|
Activtrades-2
|16.00 × 2
|
QTrade-3
|16.00 × 2
|
InvestAZ-Real
|16.50 × 2
|
GoMarkets-Real 2
|17.00 × 2
|
Activtrades-3
|18.00 × 2
|
XM.COM-Real 2
|22.00 × 1
TRADING4LIVING
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
0%
0
0
USD
USD
692
USD
USD
1
0%
1
0%
100%
0.00
-7.71
USD
USD
1%
1:200