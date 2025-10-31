SinyallerBölümler
Shahrizal Bin Mat

SMART2TRADE

Shahrizal Bin Mat
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
FBS-Real-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
16 (30.76%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (69.23%)
En iyi işlem:
30.08 USD
En kötü işlem:
-5.35 USD
Brüt kâr:
212.40 USD (5 285 pips)
Brüt zarar:
-175.48 USD (4 007 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (30.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.02 USD (2)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.78%
En son işlem:
24 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.91
Alış işlemleri:
26 (50.00%)
Satış işlemleri:
26 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.71 USD
Ortalama kâr:
13.28 USD
Ortalama zarar:
-4.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-40.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.76 USD (8)
Aylık büyüme:
16.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.21 USD
Maksimum:
40.76 USD (16.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 32
AUDUSD 20
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 44
AUDUSD -8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 1.4K
AUDUSD -86
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.08 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +30.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
Ava-Real 1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
OctaFX-Real10
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 2
SembolFX-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
PowerTrade-Real
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 11
RoboForex-ProCent
0.00 × 1
174 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.31 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
