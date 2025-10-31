- Büyüme
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
16 (30.76%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (69.23%)
En iyi işlem:
30.08 USD
En kötü işlem:
-5.35 USD
Brüt kâr:
212.40 USD (5 285 pips)
Brüt zarar:
-175.48 USD (4 007 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (30.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.02 USD (2)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.78%
En son işlem:
24 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.91
Alış işlemleri:
26 (50.00%)
Satış işlemleri:
26 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.71 USD
Ortalama kâr:
13.28 USD
Ortalama zarar:
-4.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-40.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.76 USD (8)
Aylık büyüme:
16.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.21 USD
Maksimum:
40.76 USD (16.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|32
|AUDUSD
|20
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|44
|AUDUSD
|-8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|1.4K
|AUDUSD
|-86
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.08 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +30.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
SembolFX-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 11
|
RoboForex-ProCent
|0.00 × 1
İnceleme yok
