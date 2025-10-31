Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5 0.00 × 1 OctaFX-Real 0.00 × 1 VTMarkets-Live 2 0.00 × 1 Weltrade-Real 0.00 × 17 Opogroup-Server1 0.00 × 21 JunoMarkets-Server 0.00 × 1 VantageFX-Live 0.00 × 4 Exness-MT5Real18 0.00 × 2 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 OctaFX-Real2 0.25 × 4 Exness-MT5Real10 0.27 × 15 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 GOMarketsIntl-Live 0.50 × 2 ICMarketsEU-MT5-5 0.53 × 34 OxSecurities-Live 0.75 × 4 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 FxPro-MT5 Live02 1.11 × 133 itexsys-Platform 1.40 × 10 VantageInternational-Live 4 1.47 × 131 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 ICMarketsSC-MT5-2 1.54 × 11501 Forex.com-Live 536 1.92 × 166 STARTRADERINTL-Live 2.00 × 3 ICMarketsSC-MT5 2.05 × 318 83 daha fazla...