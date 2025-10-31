SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SashaFX
Odd Harald Soerhaug

SashaFX

Odd Harald Soerhaug
0 inceleme
73 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -6%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
198
Kârla kapanan işlemler:
124 (62.62%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (37.37%)
En iyi işlem:
161.08 EUR
En kötü işlem:
-835.92 EUR
Brüt kâr:
610.65 EUR (38 167 pips)
Brüt zarar:
-1 759.46 EUR (41 646 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (35.62 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
161.08 EUR (1)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
59.20%
Maks. mevduat yükü:
1.13%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.84
Alış işlemleri:
91 (45.96%)
Satış işlemleri:
107 (54.04%)
Kâr faktörü:
0.35
Beklenen getiri:
-5.80 EUR
Ortalama kâr:
4.92 EUR
Ortalama zarar:
-23.78 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-181.32 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-835.92 EUR (1)
Aylık büyüme:
-10.01%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 152.67 EUR
Maksimum:
1 365.96 EUR (191.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.90% (1 366.56 EUR)
Varlığa göre:
0.19% (0.93 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 113
XAUUSD 50
AUDNZD 5
BTCUSD 5
US500 4
EURUSD 3
GBPCAD 3
JP225 3
EURAUD 2
USDCHF 1
EURNZD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
EURGBP 1
AUDUSD 1
EURCAD 1
CHFJPY 1
SWI20 1
F40 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -213
XAUUSD -1K
AUDNZD -2
BTCUSD -2
US500 5
EURUSD 0
GBPCAD -3
JP225 1
EURAUD 3
USDCHF 1
EURNZD -1
EURJPY -2
NZDUSD -2
EURGBP 0
AUDUSD 0
EURCAD 1
CHFJPY -65
SWI20 -15
F40 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 2.7K
XAUUSD -405
AUDNZD -283
BTCUSD -21K
US500 5.5K
EURUSD 24
GBPCAD -319
JP225 12K
EURAUD 496
USDCHF 129
EURNZD -197
EURJPY -292
NZDUSD -154
EURGBP -28
AUDUSD -21
EURCAD 188
CHFJPY -413
SWI20 -1.2K
F40 180
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +161.08 EUR
En kötü işlem: -836 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +35.62 EUR
Maksimum ardışık zarar: -181.32 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
Opogroup-Server1
0.00 × 21
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.27 × 15
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.53 × 34
OxSecurities-Live
0.75 × 4
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
itexsys-Platform
1.40 × 10
VantageInternational-Live 4
1.47 × 131
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5-2
1.54 × 11501
Forex.com-Live 536
1.92 × 166
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.05 × 318
83 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.31 14:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 12:08
Trading operations on the account were performed for only 33 days. This comprises 6.51% of days out of the 507 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 12:08
80% of trades performed within 16 days. This comprises 3.16% of days out of the 507 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 12:08
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SashaFX
Ayda 30 USD
-6%
0
0
USD
492
EUR
73
13%
198
62%
59%
0.34
-5.80
EUR
35%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.