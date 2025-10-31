- Büyüme
İşlemler:
198
Kârla kapanan işlemler:
124 (62.62%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (37.37%)
En iyi işlem:
161.08 EUR
En kötü işlem:
-835.92 EUR
Brüt kâr:
610.65 EUR (38 167 pips)
Brüt zarar:
-1 759.46 EUR (41 646 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (35.62 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
161.08 EUR (1)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
59.20%
Maks. mevduat yükü:
1.13%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.84
Alış işlemleri:
91 (45.96%)
Satış işlemleri:
107 (54.04%)
Kâr faktörü:
0.35
Beklenen getiri:
-5.80 EUR
Ortalama kâr:
4.92 EUR
Ortalama zarar:
-23.78 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-181.32 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-835.92 EUR (1)
Aylık büyüme:
-10.01%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 152.67 EUR
Maksimum:
1 365.96 EUR (191.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.90% (1 366.56 EUR)
Varlığa göre:
0.19% (0.93 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|113
|XAUUSD
|50
|AUDNZD
|5
|BTCUSD
|5
|US500
|4
|EURUSD
|3
|GBPCAD
|3
|JP225
|3
|EURAUD
|2
|USDCHF
|1
|EURNZD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|1
|AUDUSD
|1
|EURCAD
|1
|CHFJPY
|1
|SWI20
|1
|F40
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-213
|XAUUSD
|-1K
|AUDNZD
|-2
|BTCUSD
|-2
|US500
|5
|EURUSD
|0
|GBPCAD
|-3
|JP225
|1
|EURAUD
|3
|USDCHF
|1
|EURNZD
|-1
|EURJPY
|-2
|NZDUSD
|-2
|EURGBP
|0
|AUDUSD
|0
|EURCAD
|1
|CHFJPY
|-65
|SWI20
|-15
|F40
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|2.7K
|XAUUSD
|-405
|AUDNZD
|-283
|BTCUSD
|-21K
|US500
|5.5K
|EURUSD
|24
|GBPCAD
|-319
|JP225
|12K
|EURAUD
|496
|USDCHF
|129
|EURNZD
|-197
|EURJPY
|-292
|NZDUSD
|-154
|EURGBP
|-28
|AUDUSD
|-21
|EURCAD
|188
|CHFJPY
|-413
|SWI20
|-1.2K
|F40
|180
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +161.08 EUR
En kötü işlem: -836 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +35.62 EUR
Maksimum ardışık zarar: -181.32 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 21
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.27 × 15
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.53 × 34
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
itexsys-Platform
|1.40 × 10
|
VantageInternational-Live 4
|1.47 × 131
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.54 × 11501
|
Forex.com-Live 536
|1.92 × 166
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.05 × 318
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-6%
0
0
USD
USD
492
EUR
EUR
73
13%
198
62%
59%
0.34
-5.80
EUR
EUR
35%
1:500