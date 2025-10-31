SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Yestoya11
Naufal Ariyanto Pratama

Yestoya11

Naufal Ariyanto Pratama
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
IntlMitraFutures-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
613
Kârla kapanan işlemler:
234 (38.17%)
Zararla kapanan işlemler:
379 (61.83%)
En iyi işlem:
120.50 USD
En kötü işlem:
-37.80 USD
Brüt kâr:
1 923.19 USD (150 956 pips)
Brüt zarar:
-2 167.66 USD (169 753 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (91.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
136.16 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
198
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
-0.69
Alış işlemleri:
388 (63.30%)
Satış işlemleri:
225 (36.70%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.40 USD
Ortalama kâr:
8.22 USD
Ortalama zarar:
-5.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-214.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-214.64 USD (18)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
244.47 USD
Maksimum:
354.05 USD (270.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.i 612
USDCAD.i 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.i -242
USDCAD.i -3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.i -19K
USDCAD.i -39
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +120.50 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +91.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -214.64 USD

2025.10.31 12:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 12:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
