İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
19 (79.16%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (20.83%)
En iyi işlem:
49.98 USD
En kötü işlem:
-24.63 USD
Brüt kâr:
387.84 USD (280 905 pips)
Brüt zarar:
-77.50 USD (143 667 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (107.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
107.65 USD (7)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.95%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
8.73
Alış işlemleri:
19 (79.17%)
Satış işlemleri:
5 (20.83%)
Kâr faktörü:
5.00
Beklenen getiri:
12.93 USD
Ortalama kâr:
20.41 USD
Ortalama zarar:
-15.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-35.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.42 USD (2)
Aylık büyüme:
214.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.75 USD
Maksimum:
35.54 USD (9.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.25% (35.46 USD)
Varlığa göre:
0.78% (3.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|BTCUSD
|4
|GBPCAD
|2
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|293
|BTCUSD
|11
|GBPCAD
|5
|EURUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|29K
|BTCUSD
|107K
|GBPCAD
|352
|EURUSD
|100
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.98 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +107.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Earnex-Trade
|0.00 × 22
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 94
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 60
|
ICMarketsSC-MT5
|0.89 × 4937
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
itexsys-Platform
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.09 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.24 × 471
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
214%
0
0
USD
USD
455
USD
USD
1
0%
24
79%
100%
5.00
12.93
USD
USD
9%
1:500