Ishak Loutfi

El Marchouhi Brahim

Ishak Loutfi
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
112 (80.57%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (19.42%)
En iyi işlem:
1 328.40 EUR
En kötü işlem:
-1 580.57 EUR
Brüt kâr:
13 046.12 EUR (43 938 pips)
Brüt zarar:
-8 000.46 EUR (32 457 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (1 199.87 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
3 753.32 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
21 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.90
Alış işlemleri:
110 (79.14%)
Satış işlemleri:
29 (20.86%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
36.30 EUR
Ortalama kâr:
116.48 EUR
Ortalama zarar:
-296.31 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-955.71 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 580.57 EUR (1)
Aylık büyüme:
9.24%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 742.24 EUR
Maksimum:
1 742.24 EUR (3.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 119
BTCETH 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 6.3K
BTCETH -528
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 15K
BTCETH -3.1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 328.40 EUR
En kötü işlem: -1 581 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 199.87 EUR
Maksimum ardışık zarar: -955.71 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
2025.10.31 09:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 21 days
