İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
112 (80.57%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (19.42%)
En iyi işlem:
1 328.40 EUR
En kötü işlem:
-1 580.57 EUR
Brüt kâr:
13 046.12 EUR (43 938 pips)
Brüt zarar:
-8 000.46 EUR (32 457 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (1 199.87 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
3 753.32 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
21 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.90
Alış işlemleri:
110 (79.14%)
Satış işlemleri:
29 (20.86%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
36.30 EUR
Ortalama kâr:
116.48 EUR
Ortalama zarar:
-296.31 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-955.71 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 580.57 EUR (1)
Aylık büyüme:
9.24%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 742.24 EUR
Maksimum:
1 742.24 EUR (3.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|BTCETH
|20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|6.3K
|BTCETH
|-528
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|15K
|BTCETH
|-3.1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 328.40 EUR
En kötü işlem: -1 581 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 199.87 EUR
Maksimum ardışık zarar: -955.71 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
