İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
46 (69.69%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (30.30%)
En iyi işlem:
4.56 USD
En kötü işlem:
-5.33 USD
Brüt kâr:
140.92 USD (14 207 pips)
Brüt zarar:
-85.51 USD (8 151 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (43.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.41 USD (12)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
51.21%
Maks. mevduat yükü:
98.72%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
1.68
Alış işlemleri:
29 (43.94%)
Satış işlemleri:
37 (56.06%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
0.84 USD
Ortalama kâr:
3.06 USD
Ortalama zarar:
-4.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-32.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.27 USD (8)
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.55 USD
Maksimum:
32.99 USD (23.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.06% (32.59 USD)
Varlığa göre:
24.97% (27.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|56
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.56 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +43.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5913
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 49 USD
54%
0
0
USD
USD
173
USD
USD
1
81%
66
69%
51%
1.64
0.84
USD
USD
25%
1:500