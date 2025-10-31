- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
28 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (20.00%)
En iyi işlem:
9.78 USD
En kötü işlem:
-9.54 USD
Brüt kâr:
94.95 USD (5 688 pips)
Brüt zarar:
-43.54 USD (3 378 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (30.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.27 USD (9)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
5.39
Alış işlemleri:
15 (42.86%)
Satış işlemleri:
20 (57.14%)
Kâr faktörü:
2.18
Beklenen getiri:
1.47 USD
Ortalama kâr:
3.39 USD
Ortalama zarar:
-6.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-9.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.54 USD (1)
Aylık büyüme:
83.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.50 USD
Maksimum:
9.54 USD (14.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|2.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.78 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +30.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok