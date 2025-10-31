- Büyüme
İşlemler:
218
Kârla kapanan işlemler:
114 (52.29%)
Zararla kapanan işlemler:
104 (47.71%)
En iyi işlem:
183.48 USD
En kötü işlem:
-52.82 USD
Brüt kâr:
1 569.04 USD (6 741 606 pips)
Brüt zarar:
-1 223.40 USD (7 089 782 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (283.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
283.90 USD (10)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.17%
En son işlem:
21 dakika önce
Hafta başına işlemler:
209
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.20
Alış işlemleri:
86 (39.45%)
Satış işlemleri:
132 (60.55%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
1.59 USD
Ortalama kâr:
13.76 USD
Ortalama zarar:
-11.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-287.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-287.73 USD (8)
Aylık büyüme:
3.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
287.73 USD (2.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.71% (287.73 USD)
Varlığa göre:
0.24% (24.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|218
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|346
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-348K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +183.48 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +283.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -287.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
