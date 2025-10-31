SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / XAUUSD PRO Trading
Bashir Ahmad

XAUUSD PRO Trading

Bashir Ahmad
0 inceleme
160 hafta
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
124
Kârla kapanan işlemler:
105 (84.67%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (15.32%)
En iyi işlem:
238.53 USD
En kötü işlem:
-18.86 USD
Brüt kâr:
3 237.58 USD (22 848 pips)
Brüt zarar:
-127.79 USD (12 536 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (2 939.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 939.71 USD (48)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
82.66
Alış işlemleri:
80 (64.52%)
Satış işlemleri:
44 (35.48%)
Kâr faktörü:
25.34
Beklenen getiri:
25.08 USD
Ortalama kâr:
30.83 USD
Ortalama zarar:
-6.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-37.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.62 USD (4)
Aylık büyüme:
8.56%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
37.62 USD (0.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 85
archived 39
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 214
archived 2.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 10K
archived 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +238.53 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 48
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2 939.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 3
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
MEXIntGroup-Real
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 1
VantageFX-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 5
FBS-Real-3
0.00 × 1
ETO-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 2
FBS-Real-1
0.00 × 1
43 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.31 05:48
Trading operations on the account were performed for only 57 days. This comprises 5.11% of days out of the 1116 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 05:48
80% of trades performed within 31 days. This comprises 2.78% of days out of the 1116 days of the signal's entire lifetime.
