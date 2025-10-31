- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
124
Kârla kapanan işlemler:
105 (84.67%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (15.32%)
En iyi işlem:
238.53 USD
En kötü işlem:
-18.86 USD
Brüt kâr:
3 237.58 USD (22 848 pips)
Brüt zarar:
-127.79 USD (12 536 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (2 939.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 939.71 USD (48)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
82.66
Alış işlemleri:
80 (64.52%)
Satış işlemleri:
44 (35.48%)
Kâr faktörü:
25.34
Beklenen getiri:
25.08 USD
Ortalama kâr:
30.83 USD
Ortalama zarar:
-6.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-37.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.62 USD (4)
Aylık büyüme:
8.56%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
37.62 USD (0.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|85
|archived
|39
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|214
|archived
|2.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|10K
|archived
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +238.53 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 48
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2 939.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
MEXIntGroup-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 5
|
FBS-Real-3
|0.00 × 1
|
ETO-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US05-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
|
FBS-Real-1
|0.00 × 1
