Gia Hiep Vu

SuperFastGoldEA

Gia Hiep Vu
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -4%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
72
Kârla kapanan işlemler:
54 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (25.00%)
En iyi işlem:
6.18 AUD
En kötü işlem:
-6.13 AUD
Brüt kâr:
67.57 AUD (4 396 pips)
Brüt zarar:
-85.99 AUD (5 613 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (19.39 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
19.39 AUD (15)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
52.07%
Maks. mevduat yükü:
65.69%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
72
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
-0.43
Alış işlemleri:
34 (47.22%)
Satış işlemleri:
38 (52.78%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-0.26 AUD
Ortalama kâr:
1.25 AUD
Ortalama zarar:
-4.78 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-20.10 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.10 AUD (4)
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.83 AUD
Maksimum:
42.73 AUD (8.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.31% (42.73 AUD)
Varlığa göre:
0.67% (3.33 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.a 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.a -14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.a -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.18 AUD
En kötü işlem: -6 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +19.39 AUD
Maksimum ardışık zarar: -20.10 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Super Fast Trade for Gold Lover!!!!!

Happy Trading!!!!!

NOT FINANCIAL ADVICE. NOT RESPONSE FOR ANY LOSS.

İnceleme yok
2025.10.31 07:48
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 06:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 05:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 05:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 05:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.