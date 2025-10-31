- Büyüme
İşlemler:
303
Kârla kapanan işlemler:
216 (71.28%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (28.71%)
En iyi işlem:
10.50 USD
En kötü işlem:
-11.79 USD
Brüt kâr:
354.05 USD (35 296 pips)
Brüt zarar:
-357.29 USD (35 677 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (47.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.48 USD (16)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
11.12%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
-0.04
Alış işlemleri:
181 (59.74%)
Satış işlemleri:
122 (40.26%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.01 USD
Ortalama kâr:
1.64 USD
Ortalama zarar:
-4.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-13.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.19 USD (3)
Aylık büyüme:
125.52%
Yıllık tahmin:
1 522.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
61.56 USD
Maksimum:
75.08 USD (118.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
89.31% (75.08 USD)
Varlığa göre:
1.53% (1.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|301
|EURUSD#
|1
|GBPUSD#
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|-3
|EURUSD#
|0
|GBPUSD#
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|-314
|EURUSD#
|-25
|GBPUSD#
|-42
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.50 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +47.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
