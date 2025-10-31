- Büyüme
İşlemler:
146
Kârla kapanan işlemler:
135 (92.46%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (7.53%)
En iyi işlem:
169.71 USD
En kötü işlem:
-4.35 USD
Brüt kâr:
2 862.90 USD (17 238 pips)
Brüt zarar:
-19.01 USD (2 923 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (1 304.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 304.35 USD (43)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.13%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
16 gün
Düzelme faktörü:
237.78
Alış işlemleri:
114 (78.08%)
Satış işlemleri:
32 (21.92%)
Kâr faktörü:
150.60
Beklenen getiri:
19.48 USD
Ortalama kâr:
21.21 USD
Ortalama zarar:
-1.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-11.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.96 USD (4)
Aylık büyüme:
2.03%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
52%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11.96 USD (0.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.15% (4.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|archived
|70
|AUDNZD
|33
|NZDCAD
|25
|AUDCAD
|18
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|archived
|2.7K
|AUDNZD
|46
|NZDCAD
|38
|AUDCAD
|39
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|archived
|0
|AUDNZD
|3.8K
|NZDCAD
|5.1K
|AUDCAD
|5.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +169.71 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 304.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 44
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 46
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.04 × 26
|
Darwinex-Live
|0.06 × 17
|
GoMarkets-Real 1
|0.11 × 9
|
FBS-Real-4
|0.12 × 17
|
Alpari-Pro.ECN
|0.25 × 4
|
ILQAu-A1 Live
|0.27 × 15
|
Exness-Real9
|0.50 × 30
|
FBS-Real-3
|0.50 × 4
|
FBS-Real-8
|0.60 × 126
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.63 × 8
İnceleme yok
