Bashir Ahmad

SONY NET BUSINESS

Bashir Ahmad
0 inceleme
Güvenilirlik
136 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
146
Kârla kapanan işlemler:
135 (92.46%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (7.53%)
En iyi işlem:
169.71 USD
En kötü işlem:
-4.35 USD
Brüt kâr:
2 862.90 USD (17 238 pips)
Brüt zarar:
-19.01 USD (2 923 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (1 304.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 304.35 USD (43)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.13%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
16 gün
Düzelme faktörü:
237.78
Alış işlemleri:
114 (78.08%)
Satış işlemleri:
32 (21.92%)
Kâr faktörü:
150.60
Beklenen getiri:
19.48 USD
Ortalama kâr:
21.21 USD
Ortalama zarar:
-1.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-11.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.96 USD (4)
Aylık büyüme:
2.03%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
52%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11.96 USD (0.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.15% (4.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
archived 70
AUDNZD 33
NZDCAD 25
AUDCAD 18
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
archived 2.7K
AUDNZD 46
NZDCAD 38
AUDCAD 39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
archived 0
AUDNZD 3.8K
NZDCAD 5.1K
AUDCAD 5.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +169.71 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 304.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 44
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 46
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 11
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.04 × 26
Darwinex-Live
0.06 × 17
GoMarkets-Real 1
0.11 × 9
FBS-Real-4
0.12 × 17
Alpari-Pro.ECN
0.25 × 4
ILQAu-A1 Live
0.27 × 15
Exness-Real9
0.50 × 30
FBS-Real-3
0.50 × 4
FBS-Real-8
0.60 × 126
VantageFXInternational-Live 4
0.63 × 8
26 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.31 05:48
Trading operations on the account were performed for only 69 days. This comprises 7.27% of days out of the 949 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 05:48
80% of trades performed within 40 days. This comprises 4.21% of days out of the 949 days of the signal's entire lifetime.
