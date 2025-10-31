SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Dadadadsdsa
Robert Bernard Stuermer

Dadadadsdsa

Robert Bernard Stuermer
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -34%
PepperstoneUK-Live
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
298
Kârla kapanan işlemler:
91 (30.53%)
Zararla kapanan işlemler:
207 (69.46%)
En iyi işlem:
670.99 EUR
En kötü işlem:
-698.15 EUR
Brüt kâr:
7 577.62 EUR (423 752 pips)
Brüt zarar:
-9 521.13 EUR (18 632 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (298.91 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
835.22 EUR (2)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
107.34%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.73
Alış işlemleri:
155 (52.01%)
Satış işlemleri:
143 (47.99%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-6.52 EUR
Ortalama kâr:
83.27 EUR
Ortalama zarar:
-46.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-1 239.40 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 239.40 EUR (22)
Aylık büyüme:
-34.11%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 017.06 EUR
Maksimum:
2 667.89 EUR (73.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.63% (2 665.29 EUR)
Varlığa göre:
21.15% (864.29 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 213
GBPUSD 40
EURUSD 14
USDJPY 11
AUDUSD 7
EURJPY 6
GBPCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY -1.2K
GBPUSD -502
EURUSD -112
USDJPY -221
AUDUSD 13
EURJPY 101
GBPCAD -223
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 1.5K
GBPUSD -585
EURUSD 242
USDJPY -867
AUDUSD 121
EURJPY 149
GBPCAD -386
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +670.99 EUR
En kötü işlem: -698 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +298.91 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 239.40 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.74 × 35
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
RoboForex-Pro
7.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
9.08 × 13
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

fsadfasdasdasdadasdasdasdasddfdsfsdfsdfsdfdsfdsfsdfsfsdfdsfsdffdsffsdfsfdsfsfsdfsfsdfs

dgdfgdfgdgdgdgdgdggdfgdfgdfgdfgdfgdfgdfgdgdfgdggdgdfgdfgdfgdfg

fsadfasdasdasdadasdasdasdasddfdsfsdfsdfsdfdsfdsfsdfsfsdfdsfsdffdsffsdfsfdsfsfsdfsfsdfs

dgdfgdfgdgdgdgdgdggdfgdfgdfgdfgdfgdfgdfgdgdfgdggdgdfgdfgdfgdfg

fsadfasdasdasdadasdasdasdasddfdsfsdfsdfsdfdsfdsfsdfsfsdfdsfsdffdsffsdfsfdsfsfsdfsfsdfs

dgdfgdfgdgdgdgdgdggdfgdfgdfgdfgdfgdfgdfgdgdfgdggdgdfgdfgdfgdfg

fsadfasdasdasdadasdasdasdasddfdsfsdfsdfsdfdsfdsfsdfsfsdfdsfsdffdsffsdfsfdsfsfsdfsfsdfs

dgdfgdfgdgdgdgdgdggdfgdfgdfgdfgdfgdfgdfgdgdfgdggdgdfgdfgdfgdfg

fsadfasdasdasdadasdasdasdasddfdsfsdfsdfsdfdsfdsfsdfsfsdfdsfsdffdsffsdfsfdsfsfsdfsfsdfs

dgdfgdfgdgdgdgdgdggdfgdfgdfgdfgdfgdfgdfgdgdfgdggdgdfgdfgdfgdfg


İnceleme yok
2025.10.31 03:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Dadadadsdsa
Ayda 30 USD
-34%
0
0
USD
4.1K
EUR
5
0%
298
30%
100%
0.79
-6.52
EUR
42%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.