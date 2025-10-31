- Büyüme
İşlemler:
103
Kârla kapanan işlemler:
84 (81.55%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (18.45%)
En iyi işlem:
39.87 USD
En kötü işlem:
-53.67 USD
Brüt kâr:
291.21 USD (187 407 pips)
Brüt zarar:
-315.17 USD (155 059 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (59.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
115.87 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
58.08%
Maks. mevduat yükü:
9.79%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
104
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
-0.23
Alış işlemleri:
67 (65.05%)
Satış işlemleri:
36 (34.95%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.23 USD
Ortalama kâr:
3.47 USD
Ortalama zarar:
-16.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-46.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.67 USD (1)
Aylık büyüme:
-3.42%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
94.37 USD
Maksimum:
102.92 USD (14.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.52% (102.92 USD)
Varlığa göre:
9.22% (62.41 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|103
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-24
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|32K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
İnceleme yok
