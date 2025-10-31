SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Aku Syang Kamu
Danny Arfian Idiarto

Aku Syang Kamu

Danny Arfian Idiarto
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
103
Kârla kapanan işlemler:
84 (81.55%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (18.45%)
En iyi işlem:
39.87 USD
En kötü işlem:
-53.67 USD
Brüt kâr:
291.21 USD (187 407 pips)
Brüt zarar:
-315.17 USD (155 059 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (59.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
115.87 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
58.08%
Maks. mevduat yükü:
9.79%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
104
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
-0.23
Alış işlemleri:
67 (65.05%)
Satış işlemleri:
36 (34.95%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.23 USD
Ortalama kâr:
3.47 USD
Ortalama zarar:
-16.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-46.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.67 USD (1)
Aylık büyüme:
-3.42%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
94.37 USD
Maksimum:
102.92 USD (14.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.52% (102.92 USD)
Varlığa göre:
9.22% (62.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 103
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -24
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 32K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.87 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +59.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
51 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.31 02:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 02:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Aku Syang Kamu
Ayda 30 USD
-3%
0
0
USD
678
USD
1
68%
103
81%
58%
0.92
-0.23
USD
15%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.