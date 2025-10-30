- Büyüme
İşlemler:
194
Kârla kapanan işlemler:
139 (71.64%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (28.35%)
En iyi işlem:
64.65 USD
En kötü işlem:
-42.79 USD
Brüt kâr:
1 250.30 USD (581 093 pips)
Brüt zarar:
-632.29 USD (341 662 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (63.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
141.52 USD (11)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
15.16%
Maks. mevduat yükü:
47.72%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
194
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
4.50
Alış işlemleri:
156 (80.41%)
Satış işlemleri:
38 (19.59%)
Kâr faktörü:
1.98
Beklenen getiri:
3.19 USD
Ortalama kâr:
8.99 USD
Ortalama zarar:
-11.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-137.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-137.28 USD (6)
Aylık büyüme:
203.59%
Algo alım-satım:
11%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.43 USD
Maksimum:
137.28 USD (29.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.76% (137.28 USD)
Varlığa göre:
14.59% (129.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|194
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|618
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|239K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +64.65 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +63.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -137.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
204%
0
0
USD
USD
922
USD
USD
1
11%
194
71%
15%
1.97
3.19
USD
USD
30%
1:200