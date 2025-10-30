SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ForexSmile
Patricia Enejeta Ozukwe

ForexSmile

Patricia Enejeta Ozukwe
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 39%
Exness-MT5Real10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
8 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (33.33%)
En iyi işlem:
15.94 USD
En kötü işlem:
-4.73 USD
Brüt kâr:
34.33 USD (52 537 pips)
Brüt zarar:
-12.91 USD (52 159 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (21.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.11 USD (4)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
70.86%
Maks. mevduat yükü:
57.66%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
4.53
Alış işlemleri:
3 (25.00%)
Satış işlemleri:
9 (75.00%)
Kâr faktörü:
2.66
Beklenen getiri:
1.79 USD
Ortalama kâr:
4.29 USD
Ortalama zarar:
-3.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.73 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.05 USD
Maksimum:
4.73 USD (6.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.26% (4.73 USD)
Varlığa göre:
45.22% (34.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 9
BTCUSDm 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 24
BTCUSDm -2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 24K
BTCUSDm -23K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.94 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +21.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

ForexSmile FS- Master Class 100 Days Challenge. 

ForexSmile Institutional Trading Model (FS-ITM)

20th October 2025 Day1: Account Start with $134.00  +( $85.59 Profit = 63.87% ROI ) = $219.63  1

DAY2: Account Start with $219.63


☑ No Increase of lot size for the next 100 Days.

☑ No SL Adjust ☑ No News Window Trades

☑ Stop after TP or SL (-$28.53 Per Trade and Per Day. = 21.29% for every $134.00  Account Balance.) HighRisk High Reward October Edition 

☑ Stop after TP or SL (-$28.53 Per Trade and Per Day. = 4.25% for every $670.00  Account Balance.) MediumRisk Medium Reward Nov. Edition.

☑ Stop after TP or SL (-$28.53 Per Trade and Per Day. = 2.12% for every $1340.00  Account Balance.) Low Risk Low Reward December Edition.

☑ Only R:R ≥ 1 : 2 minimum

☑ No Over Exposure

☑ No Chasing Trades

☑ No Adding to Lossing Positions

☑ No Increase of lot size for the next 100 Trades. 


Signal 

Signal ETA Start 14:30 - 15:15 

Signal ETC End Time : 17:00



