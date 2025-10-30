- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
510
Kârla kapanan işlemler:
367 (71.96%)
Zararla kapanan işlemler:
143 (28.04%)
En iyi işlem:
54.95 USD
En kötü işlem:
-147.06 USD
Brüt kâr:
1 349.34 USD (394 805 pips)
Brüt zarar:
-1 701.59 USD (112 095 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (56.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
168.38 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
953 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.53
Alış işlemleri:
205 (40.20%)
Satış işlemleri:
305 (59.80%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-0.69 USD
Ortalama kâr:
3.68 USD
Ortalama zarar:
-11.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-195.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-199.81 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
651.41 USD
Maksimum:
668.98 USD (65.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.71% (668.66 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|194
|EURUSD
|143
|USDJPY
|82
|EURJPY
|17
|USDZAR
|15
|USDCHF
|12
|USDCAD
|10
|GBPJPY
|10
|EURCHF
|6
|AUDUSD
|4
|EURGBP
|4
|AUDCAD
|3
|BTCUSD
|3
|NZDUSD
|2
|EURAUD
|2
|EURCAD
|2
|EURNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-65
|EURUSD
|-142
|USDJPY
|-82
|EURJPY
|-60
|USDZAR
|198
|USDCHF
|-14
|USDCAD
|-82
|GBPJPY
|-14
|EURCHF
|18
|AUDUSD
|-14
|EURGBP
|46
|AUDCAD
|6
|BTCUSD
|-2
|NZDUSD
|-16
|EURAUD
|7
|EURCAD
|-142
|EURNZD
|4
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-2.6K
|EURUSD
|2.5K
|USDJPY
|-1.1K
|EURJPY
|-1.7K
|USDZAR
|320K
|USDCHF
|-515
|USDCAD
|-3.5K
|GBPJPY
|-1.5K
|EURCHF
|458
|AUDUSD
|-217
|EURGBP
|959
|AUDCAD
|860
|BTCUSD
|-28K
|NZDUSD
|-239
|EURAUD
|257
|EURCAD
|-3.1K
|EURNZD
|146
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +54.95 USD
En kötü işlem: -147 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +56.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -195.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PUPrime-Live
|0.46 × 117
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.84 × 125
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.94 × 197
|
RoboForex-ECN
|0.98 × 1687
|
FusionMarkets-Live
|1.10 × 93
|
Exness-MT5Real3
|1.17 × 6
|
Exness-MT5Real12
|1.25 × 8
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.40 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|1.41 × 98
|
FPMarketsSC-Live
|1.44 × 16
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 122
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
BlueberryMarkets-Live
|1.61 × 215
|
FxPro-MT5 Live02
|1.62 × 156
|
Coinexx-Live
|1.73 × 33
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.89 × 1043
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
FundingTradersGroup-Server
|2.12 × 66
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.28 × 354
|
OneRoyal-Server
|2.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.52 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|2.64 × 81
|
Darwinex-Live
|2.79 × 156
|
Axiory-Live
|2.82 × 65
Monterosa
İnceleme yok