SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Scalping Monterosa
Vaij Begalli

Scalping Monterosa

Vaij Begalli
0 inceleme
112 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2021 -35%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
510
Kârla kapanan işlemler:
367 (71.96%)
Zararla kapanan işlemler:
143 (28.04%)
En iyi işlem:
54.95 USD
En kötü işlem:
-147.06 USD
Brüt kâr:
1 349.34 USD (394 805 pips)
Brüt zarar:
-1 701.59 USD (112 095 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (56.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
168.38 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
953 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.53
Alış işlemleri:
205 (40.20%)
Satış işlemleri:
305 (59.80%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-0.69 USD
Ortalama kâr:
3.68 USD
Ortalama zarar:
-11.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-195.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-199.81 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
651.41 USD
Maksimum:
668.98 USD (65.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.71% (668.66 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 194
EURUSD 143
USDJPY 82
EURJPY 17
USDZAR 15
USDCHF 12
USDCAD 10
GBPJPY 10
EURCHF 6
AUDUSD 4
EURGBP 4
AUDCAD 3
BTCUSD 3
NZDUSD 2
EURAUD 2
EURCAD 2
EURNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -65
EURUSD -142
USDJPY -82
EURJPY -60
USDZAR 198
USDCHF -14
USDCAD -82
GBPJPY -14
EURCHF 18
AUDUSD -14
EURGBP 46
AUDCAD 6
BTCUSD -2
NZDUSD -16
EURAUD 7
EURCAD -142
EURNZD 4
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -2.6K
EURUSD 2.5K
USDJPY -1.1K
EURJPY -1.7K
USDZAR 320K
USDCHF -515
USDCAD -3.5K
GBPJPY -1.5K
EURCHF 458
AUDUSD -217
EURGBP 959
AUDCAD 860
BTCUSD -28K
NZDUSD -239
EURAUD 257
EURCAD -3.1K
EURNZD 146
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +54.95 USD
En kötü işlem: -147 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +56.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -195.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PUPrime-Live
0.46 × 117
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 125
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
RoboForex-ECN
0.98 × 1687
FusionMarkets-Live
1.10 × 93
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
Exness-MT5Real12
1.25 × 8
Bybit-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
FPMarketsSC-Live
1.44 × 16
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 156
Coinexx-Live
1.73 × 33
ICMarketsSC-MT5-2
1.89 × 1043
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
TradeMaxGlobal-Live
2.28 × 354
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.64 × 81
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
79 daha fazla...
Monterosa
İnceleme yok
2025.10.30 23:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 953 days
2025.10.30 23:27
A large drawdown may occur on the account again
