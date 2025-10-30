- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
29 (82.85%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (17.14%)
En iyi işlem:
34.08 USD
En kötü işlem:
-10.28 USD
Brüt kâr:
228.89 USD (22 877 pips)
Brüt zarar:
-34.05 USD (3 403 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (58.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
86.12 USD (12)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
10.63
Alış işlemleri:
22 (62.86%)
Satış işlemleri:
13 (37.14%)
Kâr faktörü:
6.72
Beklenen getiri:
5.57 USD
Ortalama kâr:
7.89 USD
Ortalama zarar:
-5.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-15.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.33 USD (2)
Aylık büyüme:
758.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18.33 USD (12.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|195
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|19K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +34.08 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +58.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FotMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok