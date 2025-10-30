SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Pink Cloudz
Nehemiah J Jordan

Pink Cloudz

Nehemiah J Jordan
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
0%
PlexyTrade-Server01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
194
Kârla kapanan işlemler:
138 (71.13%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (28.87%)
En iyi işlem:
19.03 USD
En kötü işlem:
-51.48 USD
Brüt kâr:
317.92 USD (7 008 pips)
Brüt zarar:
-435.73 USD (9 728 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (36.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.20 USD (12)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
34.58%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
91 (46.91%)
Satış işlemleri:
103 (53.09%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-0.61 USD
Ortalama kâr:
2.30 USD
Ortalama zarar:
-7.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-65.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-65.00 USD (3)
Aylık büyüme:
-90.42%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
195.41 USD
Maksimum:
212.41 USD (317.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
48.66% (28.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD.pro 194
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD.pro -118
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD.pro -2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.03 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +36.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PlexyTrade-Server01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.10.30 21:17
Trading operations on the account were performed for only 31 days. This comprises 14.16% of days out of the 219 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 21:17
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 21:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
