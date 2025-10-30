- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
194
Kârla kapanan işlemler:
138 (71.13%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (28.87%)
En iyi işlem:
19.03 USD
En kötü işlem:
-51.48 USD
Brüt kâr:
317.92 USD (7 008 pips)
Brüt zarar:
-435.73 USD (9 728 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (36.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.20 USD (12)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
34.58%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
91 (46.91%)
Satış işlemleri:
103 (53.09%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-0.61 USD
Ortalama kâr:
2.30 USD
Ortalama zarar:
-7.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-65.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-65.00 USD (3)
Aylık büyüme:
-90.42%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
195.41 USD
Maksimum:
212.41 USD (317.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
48.66% (28.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD.pro
|194
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD.pro
|-118
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD.pro
|-2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.03 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +36.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PlexyTrade-Server01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Tomahawk 1.0
İnceleme yok