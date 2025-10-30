SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / RMT is rising
Adibrata Wisnu Yuda

RMT is rising

Adibrata Wisnu Yuda
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 271%
Exness-MT5Real15
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
11 (45.83%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (54.17%)
En iyi işlem:
176 117.49 IDR
En kötü işlem:
-16 332.99 IDR
Brüt kâr:
763 063.82 IDR (16 007 pips)
Brüt zarar:
-100 820.85 IDR (921 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (483 598.94 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
483 598.94 IDR (7)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
10.10
Alış işlemleri:
4 (16.67%)
Satış işlemleri:
20 (83.33%)
Kâr faktörü:
7.57
Beklenen getiri:
27 593.46 IDR
Ortalama kâr:
69 369.44 IDR
Ortalama zarar:
-7 755.45 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-65 572.88 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-65 572.88 IDR (7)
Aylık büyüme:
270.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 829.79 IDR
Maksimum:
65 572.88 IDR (16.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.97% (65 572.88 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPYm 23
XAUUSDm 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPYm 49
XAUUSDm 18
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPYm 4.5K
XAUUSDm 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +176 117.49 IDR
En kötü işlem: -16 333 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +483 598.94 IDR
Maksimum ardışık zarar: -65 572.88 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.31 05:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.31 05:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 05:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 21:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 21:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol