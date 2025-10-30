- Büyüme
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
11 (45.83%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (54.17%)
En iyi işlem:
176 117.49 IDR
En kötü işlem:
-16 332.99 IDR
Brüt kâr:
763 063.82 IDR (16 007 pips)
Brüt zarar:
-100 820.85 IDR (921 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (483 598.94 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
483 598.94 IDR (7)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
10.10
Alış işlemleri:
4 (16.67%)
Satış işlemleri:
20 (83.33%)
Kâr faktörü:
7.57
Beklenen getiri:
27 593.46 IDR
Ortalama kâr:
69 369.44 IDR
Ortalama zarar:
-7 755.45 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-65 572.88 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-65 572.88 IDR (7)
Aylık büyüme:
270.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 829.79 IDR
Maksimum:
65 572.88 IDR (16.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.97% (65 572.88 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPYm
|23
|XAUUSDm
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPYm
|49
|XAUUSDm
|18
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPYm
|4.5K
|XAUUSDm
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +176 117.49 IDR
En kötü işlem: -16 333 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +483 598.94 IDR
Maksimum ardışık zarar: -65 572.88 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
