Modelo matemático de inversión desarrollado para maximizar la rentabilidad compuesta en el largo plazo mediante una gestión aritmética.

El sistema calcula estadisticamente las entradas a mercado con esperanza matematica positiva.

El objetivo no es la ganancia puntual si no la construcción de una curva de crecimiento favorable en el tiempo.

A diferencia de los sistemas tradicionales basados en la interpretacion subjetiva de graficos, esta estrategia cuantitativa se sustenta en fundamentos matemáticos y estadísticos que responden a medidas porcentuales y temporales con esperanza matematica positiva