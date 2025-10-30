- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
0
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.00 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
0.00 EUR
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 EUR (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.29%
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.00 EUR
Ortalama kâr:
0.00 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.01% (0.03 EUR)
Dağılım
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.00 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Modelo matemático de inversión desarrollado para maximizar la rentabilidad compuesta en el largo plazo mediante una gestión aritmética.
El sistema calcula estadisticamente las entradas a mercado con esperanza matematica positiva.
El objetivo no es la ganancia puntual si no la construcción de una curva de crecimiento favorable en el tiempo.
A diferencia de los sistemas tradicionales basados en la interpretacion subjetiva de graficos, esta estrategia cuantitativa se sustenta en fundamentos matemáticos y estadísticos que responden a medidas porcentuales y temporales con esperanza matematica positiva
Mathematical investment model developed to maximize long-term compounded returns through arithmetic management.
The system statistically calculates market entries with a positive mathematical expectancy.
The goal is not short-term profit, but the construction of a favorable growth curve over time.
Unlike traditional systems based on the subjective interpretation of charts, this quantitative strategy is grounded in mathematical and statistical principles that rely on percentage-based and time-based measures with positive mathematical expectancy.
