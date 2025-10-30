- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
116
Kârla kapanan işlemler:
86 (74.13%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (25.86%)
En iyi işlem:
1 594.72 USD
En kötü işlem:
-2 703.53 USD
Brüt kâr:
42 315.54 USD (1 900 871 pips)
Brüt zarar:
-34 689.76 USD (1 539 327 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (6 756.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 756.97 USD (22)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.74
Alış işlemleri:
63 (54.31%)
Satış işlemleri:
53 (45.69%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
65.74 USD
Ortalama kâr:
492.04 USD
Ortalama zarar:
-1 156.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-2 474.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 886.18 USD (4)
Aylık büyüme:
38.39%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 750.70 USD
Maksimum:
10 286.58 USD (32.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.47% (10 316.63 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSDz
|55
|XAUUSDz
|43
|US500z
|6
|USTECz
|5
|US30z
|3
|USDJPYz
|2
|ETHUSDz
|1
|EURUSDz
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSDz
|1.1K
|XAUUSDz
|6.5K
|US500z
|229
|USTECz
|77
|US30z
|-3
|USDJPYz
|436
|ETHUSDz
|0
|EURUSDz
|-677
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSDz
|212K
|XAUUSDz
|136K
|US500z
|7.4K
|USTECz
|5.8K
|US30z
|-414
|USDJPYz
|1.2K
|ETHUSDz
|151
|EURUSDz
|-480
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 594.72 USD
En kötü işlem: -2 704 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +6 756.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 474.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok