Yi Jian Feng

Trend Scalp

Yi Jian Feng
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 38%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
116
Kârla kapanan işlemler:
86 (74.13%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (25.86%)
En iyi işlem:
1 594.72 USD
En kötü işlem:
-2 703.53 USD
Brüt kâr:
42 315.54 USD (1 900 871 pips)
Brüt zarar:
-34 689.76 USD (1 539 327 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (6 756.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 756.97 USD (22)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.74
Alış işlemleri:
63 (54.31%)
Satış işlemleri:
53 (45.69%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
65.74 USD
Ortalama kâr:
492.04 USD
Ortalama zarar:
-1 156.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-2 474.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 886.18 USD (4)
Aylık büyüme:
38.39%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 750.70 USD
Maksimum:
10 286.58 USD (32.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.47% (10 316.63 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDz 55
XAUUSDz 43
US500z 6
USTECz 5
US30z 3
USDJPYz 2
ETHUSDz 1
EURUSDz 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDz 1.1K
XAUUSDz 6.5K
US500z 229
USTECz 77
US30z -3
USDJPYz 436
ETHUSDz 0
EURUSDz -677
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDz 212K
XAUUSDz 136K
US500z 7.4K
USTECz 5.8K
US30z -414
USDJPYz 1.2K
ETHUSDz 151
EURUSDz -480
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 594.72 USD
En kötü işlem: -2 704 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +6 756.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 474.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.10.30 20:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
