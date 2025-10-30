- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
7 (70.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (30.00%)
En iyi işlem:
3.99 USD
En kötü işlem:
-2.02 USD
Brüt kâr:
14.63 USD (7 646 pips)
Brüt zarar:
-5.03 USD (3 012 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (7.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.04 USD (3)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
9.98%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
44 dakika
Düzelme faktörü:
3.18
Alış işlemleri:
6 (60.00%)
Satış işlemleri:
4 (40.00%)
Kâr faktörü:
2.91
Beklenen getiri:
0.96 USD
Ortalama kâr:
2.09 USD
Ortalama zarar:
-1.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.02 USD (2)
Aylık büyüme:
42.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.02 USD (18.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.52% (3.02 USD)
Varlığa göre:
16.47% (3.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDmicro
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDmicro
|4.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.99 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +7.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 42" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok