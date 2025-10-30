- Büyüme
İşlemler:
172
Kârla kapanan işlemler:
126 (73.25%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (26.74%)
En iyi işlem:
57.12 USD
En kötü işlem:
-28.96 USD
Brüt kâr:
2 760.96 USD (362 305 pips)
Brüt zarar:
-572.72 USD (31 118 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (223.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
223.16 USD (10)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
58.01
Alış işlemleri:
86 (50.00%)
Satış işlemleri:
86 (50.00%)
Kâr faktörü:
4.82
Beklenen getiri:
12.72 USD
Ortalama kâr:
21.91 USD
Ortalama zarar:
-12.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-37.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.72 USD (2)
Aylık büyüme:
59.13%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
37.72 USD (10.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|168
|BTCUSD
|4
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.2K
|BTCUSD
|38
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|109K
|BTCUSD
|222K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +57.12 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +223.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ALFX-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Simple swings trading bot with 1:2 RR ratio and 80% accuracy.
