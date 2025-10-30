SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / VolRush 4H
Mohammed Afzal

VolRush 4H

Mohammed Afzal
0 inceleme
37 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live33
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
22 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (21.43%)
En iyi işlem:
23.60 USD
En kötü işlem:
-27.80 USD
Brüt kâr:
79.66 USD (4 380 pips)
Brüt zarar:
-47.17 USD (1 333 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (16.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
58.42 USD (7)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
13 (46.43%)
Satış işlemleri:
15 (53.57%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
1.16 USD
Ortalama kâr:
3.62 USD
Ortalama zarar:
-7.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-34.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.12 USD (3)
Aylık büyüme:
32.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.68 USD
Maksimum:
34.12 USD (32.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 32
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.60 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +16.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ECMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 15
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 8
Axi-US17-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live19
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
2.26 × 996
Tradeview-Live
2.45 × 40
ICMarketsSC-Live24
2.50 × 745
RoboForex-ECN
2.69 × 154
ICMarketsSC-Live11
2.71 × 31
FusionMarkets-Live 2
3.25 × 233
ICMarketsSC-Live04
3.62 × 182
50 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Aggressive trading strategy focused on gold (XAUUSD) on the H4 timeframe.
Designed to maximize profit potential during volatile market conditions using technical confirmation and volume dynamics.

This is a high-risk, high-return system — performance can be explosive but also includes drawdowns.

Intended for those who understand risk and prefer dynamic, active exposure to gold price movements.


İnceleme yok
2025.10.30 17:07
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 0.78% of days out of the 257 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 17:07
80% of trades performed within 2 days. This comprises 0.78% of days out of the 257 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 17:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol