İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
22 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (21.43%)
En iyi işlem:
23.60 USD
En kötü işlem:
-27.80 USD
Brüt kâr:
79.66 USD (4 380 pips)
Brüt zarar:
-47.17 USD (1 333 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (16.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
58.42 USD (7)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
13 (46.43%)
Satış işlemleri:
15 (53.57%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
1.16 USD
Ortalama kâr:
3.62 USD
Ortalama zarar:
-7.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-34.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.12 USD (3)
Aylık büyüme:
32.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.68 USD
Maksimum:
34.12 USD (32.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.60 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +16.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 8
|
Axi-US17-Live
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live19
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|2.26 × 996
|
Tradeview-Live
|2.45 × 40
|
ICMarketsSC-Live24
|2.50 × 745
|
RoboForex-ECN
|2.69 × 154
|
ICMarketsSC-Live11
|2.71 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|3.25 × 233
|
ICMarketsSC-Live04
|3.62 × 182
Aggressive trading strategy focused on gold (XAUUSD) on the H4 timeframe.
Designed to maximize profit potential during volatile market conditions using technical confirmation and volume dynamics.
This is a high-risk, high-return system — performance can be explosive but also includes drawdowns.
Intended for those who understand risk and prefer dynamic, active exposure to gold price movements.
