- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
5 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (50.00%)
En iyi işlem:
30.53 HKD
En kötü işlem:
-41.15 HKD
Brüt kâr:
107.77 HKD (2 129 pips)
Brüt zarar:
-101.66 HKD (1 999 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (98.99 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
98.99 HKD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
23.68%
Maks. mevduat yükü:
2.54%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.06
Alış işlemleri:
10 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.61 HKD
Ortalama kâr:
21.55 HKD
Ortalama zarar:
-20.33 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-99.91 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-99.91 HKD (4)
Aylık büyüme:
0.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
99.91 HKD
Maksimum:
99.91 HKD (2.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.08% (99.91 HKD)
Varlığa göre:
2.06% (99.10 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|4
|CHFJPY
|4
|NZDJPY
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|-13
|CHFJPY
|7
|NZDJPY
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|-2K
|CHFJPY
|1.1K
|NZDJPY
|960
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.53 HKD
En kötü işlem: -41 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +98.99 HKD
Maksimum ardışık zarar: -99.91 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
4.8K
HKD
HKD
1
100%
10
50%
24%
1.06
0.61
HKD
HKD
2%
1:500