SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / V Skalp II
Igor Drozdov

V Skalp II

Igor Drozdov
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -12%
VantageInternational-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
8 (61.53%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (38.46%)
En iyi işlem:
48.59 USD
En kötü işlem:
-48.19 USD
Brüt kâr:
121.60 USD (1 014 pips)
Brüt zarar:
-161.17 USD (1 127 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (85.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.53 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
39.51%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
5 (38.46%)
Satış işlemleri:
8 (61.54%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-3.04 USD
Ortalama kâr:
15.20 USD
Ortalama zarar:
-32.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-107.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-107.66 USD (3)
Aylık büyüme:
-11.99%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
131.47 USD
Maksimum:
131.47 USD (39.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.84% (131.47 USD)
Varlığa göre:
14.63% (42.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCHF 8
CHFJPY 3
USDCAD 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCHF -37
CHFJPY 25
USDCAD -28
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCHF -72
CHFJPY 252
USDCAD -293
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +48.59 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +85.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -107.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 3
Forex.com-Live 536
0.00 × 1
SwitchMarkets-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.25 × 4
FusionMarkets-Live
0.27 × 312
ICMarketsEU-MT5-4
0.30 × 83
VTMarkets-Live
0.36 × 76
StriforLLC-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.55 × 497
Exness-MT5Real3
0.83 × 54
Darwinex-Live
1.00 × 1
xChief-MT5
1.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
1.00 × 42
Exness-MT5Real12
1.16 × 188
Pepperstone-MT5-Live01
1.17 × 12
ICMarketsSC-MT5-2
1.22 × 1037
ICMarketsSC-MT5-4
1.49 × 859
OctaFX-Real2
1.50 × 20
Axiory-Live
1.72 × 245
DooTechnology-Live
1.82 × 132
AMarkets-Real
2.00 × 1
ICTrading-MT5-4
2.00 × 1
tegasFX-Main-UK
2.00 × 1
51 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Скальпирует множество пар с применением ИИ.
İnceleme yok
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
V Skalp II
Ayda 30 USD
-12%
0
0
USD
252
USD
1
92%
13
61%
100%
0.75
-3.04
USD
40%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.