Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarketsAU-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 4 0.00 × 3 Forex.com-Live 536 0.00 × 1 SwitchMarkets-Live 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 1 Exness-MT5Real7 0.25 × 4 FusionMarkets-Live 0.27 × 312 ICMarketsEU-MT5-4 0.30 × 83 VTMarkets-Live 0.36 × 76 StriforLLC-Live 0.50 × 2 ICMarketsSC-MT5 0.55 × 497 Exness-MT5Real3 0.83 × 54 Darwinex-Live 1.00 × 1 xChief-MT5 1.00 × 1 MilliyFXGlobal-Server 1.00 × 42 Exness-MT5Real12 1.16 × 188 Pepperstone-MT5-Live01 1.17 × 12 ICMarketsSC-MT5-2 1.22 × 1037 ICMarketsSC-MT5-4 1.49 × 859 OctaFX-Real2 1.50 × 20 Axiory-Live 1.72 × 245 DooTechnology-Live 1.82 × 132 AMarkets-Real 2.00 × 1 ICTrading-MT5-4 2.00 × 1 tegasFX-Main-UK 2.00 × 1 51 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya