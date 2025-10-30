- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
8 (61.53%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (38.46%)
En iyi işlem:
48.59 USD
En kötü işlem:
-48.19 USD
Brüt kâr:
121.60 USD (1 014 pips)
Brüt zarar:
-161.17 USD (1 127 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (85.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.53 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
39.51%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
5 (38.46%)
Satış işlemleri:
8 (61.54%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-3.04 USD
Ortalama kâr:
15.20 USD
Ortalama zarar:
-32.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-107.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-107.66 USD (3)
Aylık büyüme:
-11.99%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
131.47 USD
Maksimum:
131.47 USD (39.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.84% (131.47 USD)
Varlığa göre:
14.63% (42.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCHF
|8
|CHFJPY
|3
|USDCAD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCHF
|-37
|CHFJPY
|25
|USDCAD
|-28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCHF
|-72
|CHFJPY
|252
|USDCAD
|-293
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +48.59 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +85.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -107.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 3
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.27 × 312
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.30 × 83
|
VTMarkets-Live
|0.36 × 76
|
StriforLLC-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.55 × 497
|
Exness-MT5Real3
|0.83 × 54
|
Darwinex-Live
|1.00 × 1
|
xChief-MT5
|1.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.00 × 42
|
Exness-MT5Real12
|1.16 × 188
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.22 × 1037
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.49 × 859
|
OctaFX-Real2
|1.50 × 20
|
Axiory-Live
|1.72 × 245
|
DooTechnology-Live
|1.82 × 132
|
AMarkets-Real
|2.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|2.00 × 1
|
tegasFX-Main-UK
|2.00 × 1
Скальпирует множество пар с применением ИИ.
İnceleme yok
