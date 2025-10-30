SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Zwadde BTC Insane Risk
Jeffrey Adeniyi Richard Ajani

Zwadde BTC Insane Risk

Jeffrey Adeniyi Richard Ajani
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
17 (68.00%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (32.00%)
En iyi işlem:
104.66 EUR
En kötü işlem:
-125.12 EUR
Brüt kâr:
574.07 EUR (562 549 pips)
Brüt zarar:
-424.93 EUR (389 675 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (475.30 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
475.30 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
6 (24.00%)
Satış işlemleri:
19 (76.00%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
5.97 EUR
Ortalama kâr:
33.77 EUR
Ortalama zarar:
-53.12 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-325.37 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-325.37 EUR (4)
Aylık büyüme:
12.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
323.94 EUR
Maksimum:
385.14 EUR (30.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 170
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 173K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +104.66 EUR
En kötü işlem: -125 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +475.30 EUR
Maksimum ardışık zarar: -325.37 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
