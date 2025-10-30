- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
17 (68.00%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (32.00%)
En iyi işlem:
104.66 EUR
En kötü işlem:
-125.12 EUR
Brüt kâr:
574.07 EUR (562 549 pips)
Brüt zarar:
-424.93 EUR (389 675 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (475.30 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
475.30 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
6 (24.00%)
Satış işlemleri:
19 (76.00%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
5.97 EUR
Ortalama kâr:
33.77 EUR
Ortalama zarar:
-53.12 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-325.37 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-325.37 EUR (4)
Aylık büyüme:
12.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
323.94 EUR
Maksimum:
385.14 EUR (30.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|170
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|173K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +104.66 EUR
En kötü işlem: -125 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +475.30 EUR
Maksimum ardışık zarar: -325.37 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok