Jeffrey Adeniyi Richard Ajani

Zwadde Breakout ORB

Jeffrey Adeniyi Richard Ajani
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
134
Kârla kapanan işlemler:
89 (66.41%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (33.58%)
En iyi işlem:
222.61 EUR
En kötü işlem:
-166.68 EUR
Brüt kâr:
4 731.61 EUR (405 365 pips)
Brüt zarar:
-2 459.97 EUR (214 493 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (505.00 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
572.35 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
5.44%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
6.00
Alış işlemleri:
61 (45.52%)
Satış işlemleri:
73 (54.48%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
16.95 EUR
Ortalama kâr:
53.16 EUR
Ortalama zarar:
-54.67 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-179.86 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-284.16 EUR (2)
Aylık büyüme:
75.67%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
249.78 EUR
Maksimum:
378.34 EUR (12.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
1.24% (65.97 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
DJ30.r 37
NAS100.r 31
GER40.r 18
USDJPY 17
SP500.r 12
XAUUSD 7
GBPUSD 7
EURUSD 3
BTCUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
DJ30.r 383
NAS100.r 185
GER40.r 137
USDJPY 54
SP500.r 879
XAUUSD 314
GBPUSD 477
EURUSD 83
BTCUSD 78
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
DJ30.r 101K
NAS100.r 18K
GER40.r 100
USDJPY 115
SP500.r 25K
XAUUSD 3.9K
GBPUSD 245
EURUSD 43
BTCUSD 42K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +222.61 EUR
En kötü işlem: -167 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +505.00 EUR
Maksimum ardışık zarar: -179.86 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real9
5.00 × 1
2025.11.08 22:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.08 22:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 15:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
