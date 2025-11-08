- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
134
Kârla kapanan işlemler:
89 (66.41%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (33.58%)
En iyi işlem:
222.61 EUR
En kötü işlem:
-166.68 EUR
Brüt kâr:
4 731.61 EUR (405 365 pips)
Brüt zarar:
-2 459.97 EUR (214 493 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (505.00 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
572.35 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
5.44%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
6.00
Alış işlemleri:
61 (45.52%)
Satış işlemleri:
73 (54.48%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
16.95 EUR
Ortalama kâr:
53.16 EUR
Ortalama zarar:
-54.67 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-179.86 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-284.16 EUR (2)
Aylık büyüme:
75.67%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
249.78 EUR
Maksimum:
378.34 EUR (12.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
1.24% (65.97 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|DJ30.r
|37
|NAS100.r
|31
|GER40.r
|18
|USDJPY
|17
|SP500.r
|12
|XAUUSD
|7
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|3
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|DJ30.r
|383
|NAS100.r
|185
|GER40.r
|137
|USDJPY
|54
|SP500.r
|879
|XAUUSD
|314
|GBPUSD
|477
|EURUSD
|83
|BTCUSD
|78
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|DJ30.r
|101K
|NAS100.r
|18K
|GER40.r
|100
|USDJPY
|115
|SP500.r
|25K
|XAUUSD
|3.9K
|GBPUSD
|245
|EURUSD
|43
|BTCUSD
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +222.61 EUR
En kötü işlem: -167 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +505.00 EUR
Maksimum ardışık zarar: -179.86 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
