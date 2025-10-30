SinyallerBölümler
Angga Anugrawan

AnggaProject1

Angga Anugrawan
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 56%
Exness-Real17
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
544
Kârla kapanan işlemler:
370 (68.01%)
Zararla kapanan işlemler:
174 (31.99%)
En iyi işlem:
14.78 USD
En kötü işlem:
-14.08 USD
Brüt kâr:
642.41 USD (541 822 pips)
Brüt zarar:
-362.67 USD (346 996 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (11.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.57 USD (2)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
41.96%
Maks. mevduat yükü:
28.81%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
544
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
19.87
Alış işlemleri:
544 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
0.51 USD
Ortalama kâr:
1.74 USD
Ortalama zarar:
-2.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.08 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
14.08 USD (2.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.78% (14.08 USD)
Varlığa göre:
27.81% (141.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 544
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 280
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 195K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.78 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +11.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
5.67 × 27
Exness-Real9
9.42 × 121
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
İnceleme yok
2025.10.31 13:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 13:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 10:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.30 19:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 18:07
Share of trading days is too low
2025.10.30 18:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.30 18:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 18:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 18:07
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.30 17:07
Share of trading days is too low
2025.10.30 17:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.30 17:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 17:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 17:07
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.30 15:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 15:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 15:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
