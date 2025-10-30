- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
37 (84.09%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (15.91%)
En iyi işlem:
152.04 EUR
En kötü işlem:
-225.95 EUR
Brüt kâr:
2 138.38 EUR (102 391 pips)
Brüt zarar:
-844.53 EUR (25 455 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (577.30 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
687.58 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
2.95
Alış işlemleri:
22 (50.00%)
Satış işlemleri:
22 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.53
Beklenen getiri:
29.41 EUR
Ortalama kâr:
57.79 EUR
Ortalama zarar:
-120.65 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-152.87 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-225.95 EUR (1)
Aylık büyüme:
25.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
336.69 EUR
Maksimum:
438.85 EUR (8.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|17
|USDJPY
|9
|NDX100
|6
|GBPUSD
|4
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|3
|BTCUSD
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|386
|USDJPY
|148
|NDX100
|567
|GBPUSD
|217
|XAUUSD
|-85
|EURUSD
|137
|BTCUSD
|106
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|9.5K
|USDJPY
|213
|NDX100
|34K
|GBPUSD
|73
|XAUUSD
|-1.3K
|EURUSD
|45
|BTCUSD
|35K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +152.04 EUR
En kötü işlem: -226 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +577.30 EUR
Maksimum ardışık zarar: -152.87 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok