Jeffrey Adeniyi Richard Ajani

Zwadde Breakout

Jeffrey Adeniyi Richard Ajani
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
EightcapGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
37 (84.09%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (15.91%)
En iyi işlem:
152.04 EUR
En kötü işlem:
-225.95 EUR
Brüt kâr:
2 138.38 EUR (102 391 pips)
Brüt zarar:
-844.53 EUR (25 455 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (577.30 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
687.58 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
2.95
Alış işlemleri:
22 (50.00%)
Satış işlemleri:
22 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.53
Beklenen getiri:
29.41 EUR
Ortalama kâr:
57.79 EUR
Ortalama zarar:
-120.65 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-152.87 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-225.95 EUR (1)
Aylık büyüme:
25.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
336.69 EUR
Maksimum:
438.85 EUR (8.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 17
USDJPY 9
NDX100 6
GBPUSD 4
XAUUSD 3
EURUSD 3
BTCUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 386
USDJPY 148
NDX100 567
GBPUSD 217
XAUUSD -85
EURUSD 137
BTCUSD 106
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 9.5K
USDJPY 213
NDX100 34K
GBPUSD 73
XAUUSD -1.3K
EURUSD 45
BTCUSD 35K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +152.04 EUR
En kötü işlem: -226 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +577.30 EUR
Maksimum ardışık zarar: -152.87 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Eightcap-Live
0.00 × 6
EightcapGlobal-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 49
Tickmill-Live
0.00 × 36
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
