- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
8 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (33.33%)
En iyi işlem:
45.80 USD
En kötü işlem:
-24.44 USD
Brüt kâr:
104.64 USD (310 625 pips)
Brüt zarar:
-48.86 USD (243 620 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (73.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.68 USD (5)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
8.97%
Maks. mevduat yükü:
0.77%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.30
Alış işlemleri:
4 (33.33%)
Satış işlemleri:
8 (66.67%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
4.65 USD
Ortalama kâr:
13.08 USD
Ortalama zarar:
-12.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-42.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.82 USD (3)
Aylık büyüme:
10.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.19 USD
Maksimum:
42.82 USD (7.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.75% (42.82 USD)
Varlığa göre:
1.42% (8.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|56
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|67K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +45.80 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +73.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a limited martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
It is shared for the purpose of promoting the EA.
It combines a hedging strategy with a limited martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
- Expected Monthly Profit: 20%
- Min Required Deposit: 500$
- Used Strategies: Lydians_S (BTC) + MACD (BTC) + Lydians_S (Gold)
It is shared for the purpose of promoting the EA.
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product
Not: Btc positions are blocking each other not to trade in same direction simultaneously.
İnceleme yok
