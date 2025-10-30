SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / VolumeHedger BTC Lydians Gold Extreme
Huseyin Furkan Ozturk

VolumeHedger BTC Lydians Gold Extreme

Huseyin Furkan Ozturk
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
PUPrime-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
8 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (33.33%)
En iyi işlem:
45.80 USD
En kötü işlem:
-24.44 USD
Brüt kâr:
104.64 USD (310 625 pips)
Brüt zarar:
-48.86 USD (243 620 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (73.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.68 USD (5)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
8.97%
Maks. mevduat yükü:
0.77%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.30
Alış işlemleri:
4 (33.33%)
Satış işlemleri:
8 (66.67%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
4.65 USD
Ortalama kâr:
13.08 USD
Ortalama zarar:
-12.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-42.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.82 USD (3)
Aylık büyüme:
10.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.19 USD
Maksimum:
42.82 USD (7.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.75% (42.82 USD)
Varlığa göre:
1.42% (8.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 56
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 67K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.80 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +73.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a limited martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
  • Expected Monthly Profit: 20%
  • Min Required Deposit: 500$
  • Used Strategies: Lydians_S (BTC) + MACD (BTC) + Lydians_S (Gold)

It is shared for the purpose of promoting the EA.
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product

Not: Btc positions are blocking each other not to trade in same direction simultaneously. 


İnceleme yok
2025.10.31 19:28
Share of trading days is too low
2025.10.31 19:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.31 18:28
Share of trading days is too low
2025.10.31 18:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.30 14:57
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 7.14% of days out of the 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 14:57
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.57% of days out of the 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 14:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
