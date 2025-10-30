- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
5 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (28.57%)
En iyi işlem:
14.28 USD
En kötü işlem:
-9.31 USD
Brüt kâr:
17.69 USD (1 837 pips)
Brüt zarar:
-9.41 USD (922 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (0.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.71 USD (2)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
28.43%
Maks. mevduat yükü:
20.18%
En son işlem:
45 dakika önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
6 (85.71%)
Satış işlemleri:
1 (14.29%)
Kâr faktörü:
1.88
Beklenen getiri:
1.18 USD
Ortalama kâr:
3.54 USD
Ortalama zarar:
-4.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-9.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.31 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.31 USD (15.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.35% (9.31 USD)
Varlığa göre:
23.26% (12.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|USDJPY
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|8
|USDJPY
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|915
|USDJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.28 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ThreeTrader-Live
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live19
|0.75 × 12
|
RoboForex-ECN
|0.88 × 8
|
AxioryAsia-02Live
|0.90 × 10
|
RoboForex-ECN-3
|0.91 × 434
|
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live15
|1.82 × 11
|
Exness-Real17
|1.90 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|1.93 × 14
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live33
|2.38 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
Axi-US06-Live
|3.25 × 16
|
FBS-Real-3
|3.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 117
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
19%
0
0
USD
USD
52
USD
USD
1
0%
7
71%
28%
1.87
1.18
USD
USD
23%
1:500