- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
9 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
14.15 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
55.86 USD (7 210 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
9 (55.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.86 USD (9)
Sharpe oranı:
1.22
Alım-satım etkinliği:
70.03%
Maks. mevduat yükü:
4.89%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
5 (55.56%)
Satış işlemleri:
4 (44.44%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
6.21 USD
Ortalama kâr:
6.21 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
9.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.71% (11.01 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CADCHF
|1
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|1
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|GBPJPY
|1
|NZDCHF
|1
|EURCHF
|1
|USDCHF
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CADCHF
|2
|GBPCAD
|4
|GBPAUD
|13
|EURUSD
|8
|USDCAD
|3
|GBPJPY
|14
|NZDCHF
|0
|EURCHF
|1
|USDCHF
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CADCHF
|160
|GBPCAD
|533
|GBPAUD
|2.1K
|EURUSD
|870
|USDCAD
|461
|GBPJPY
|2.2K
|NZDCHF
|1
|EURCHF
|91
|USDCHF
|893
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.15 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +55.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.00 × 6
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 1
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 4
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
BetailCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
GSTrade-Live
|0.00 × 1
|
BenchMark-Server
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 13
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 9
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
USD
656
USD
USD
1
100%
9
100%
70%
n/a
6.21
USD
USD
2%
1:500