Le Viet Bang

AI FICTION

Le Viet Bang
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
FortunePrime-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
290
Kârla kapanan işlemler:
181 (62.41%)
Zararla kapanan işlemler:
109 (37.59%)
En iyi işlem:
70.21 USD
En kötü işlem:
-48.62 USD
Brüt kâr:
1 384.92 USD (47 378 pips)
Brüt zarar:
-654.22 USD (28 507 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (53.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
241.29 USD (8)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
17.92%
Maks. mevduat yükü:
1.69%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
262
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
6.19
Alış işlemleri:
213 (73.45%)
Satış işlemleri:
77 (26.55%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
2.52 USD
Ortalama kâr:
7.65 USD
Ortalama zarar:
-6.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-87.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-87.29 USD (5)
Aylık büyüme:
14.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.14 USD
Maksimum:
118.02 USD (2.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.99% (106.81 USD)
Varlığa göre:
1.07% (61.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-P 290
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-P 731
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-P 19K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +70.21 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +53.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -87.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrime-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

UNBELIEVABLE!!!

I know. I think so!

At a point of time, the most risky situation is 30% of your account. But in a whole month we will end in GAINS.

TARGET IS 70-80% MONTHLY IF EVERYTHING IS SMOOTH. THERE WILL BE NO LOSS!!!

İnceleme yok
2025.10.30 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AI FICTION
Ayda 40 USD
15%
0
0
USD
5.7K
USD
2
100%
290
62%
18%
2.11
2.52
USD
2%
1:500
