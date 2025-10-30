SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Xianzhenyu123
Zhen Yu Xian

Xianzhenyu123

Zhen Yu Xian
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -62%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
785
Kârla kapanan işlemler:
536 (68.28%)
Zararla kapanan işlemler:
249 (31.72%)
En iyi işlem:
924.24 USD
En kötü işlem:
-763.46 USD
Brüt kâr:
30 774.94 USD (556 559 pips)
Brüt zarar:
-27 796.91 USD (1 010 311 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (2 055.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 055.70 USD (44)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
111.11%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
565
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
0.85
Alış işlemleri:
330 (42.04%)
Satış işlemleri:
455 (57.96%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
3.79 USD
Ortalama kâr:
57.42 USD
Ortalama zarar:
-111.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-3 195.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 195.24 USD (16)
Aylık büyüme:
-62.13%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
173.50 USD
Maksimum:
3 502.11 USD (52.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
97.09% (1 775.96 USD)
Varlığa göre:
38.10% (380.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 524
NAS100 48
JAPAN225 41
HK50 37
BTCUSD 35
UK100 17
US30 14
EURAUD 13
GER40 10
USDJPY 7
ChinaA50 7
GBPUSD 6
GBPJPY 5
USOIL 5
AUDUSD 4
XCUUSD 4
XAGUSD 2
USDCAD 2
EURO50 1
FRA40 1
EURGBP 1
EURUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.5K
NAS100 -1.2K
JAPAN225 888
HK50 472
BTCUSD -480
UK100 -1.6K
US30 10
EURAUD 86
GER40 422
USDJPY 176
ChinaA50 141
GBPUSD 711
GBPJPY 105
USOIL 322
AUDUSD 30
XCUUSD 12
XAGUSD 200
USDCAD 118
EURO50 4
FRA40 12
EURGBP 7
EURUSD 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 18K
NAS100 -3.7K
JAPAN225 15K
HK50 6.4K
BTCUSD -482K
UK100 -9.7K
US30 -3.1K
EURAUD 143
GER40 1.1K
USDJPY 242
ChinaA50 777
GBPUSD 743
GBPJPY 207
USOIL 543
AUDUSD 21
XCUUSD 594
XAGUSD 262
USDCAD 282
EURO50 30
FRA40 52
EURGBP 5
EURUSD -1
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +924.24 USD
En kötü işlem: -763 USD
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +2 055.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 195.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZealCapitalMarketSC-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Exness-Real32
0.32 × 60
RoboForex-Prime
0.40 × 219
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.43 × 1256
ZealCapitalMarketSC-Live
2.99 × 427
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
私用
İnceleme yok
2025.10.30 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 13:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 13:57
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Xianzhenyu123
Ayda 30 USD
-62%
0
0
USD
1.2K
USD
2
0%
785
68%
100%
1.10
3.79
USD
97%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.