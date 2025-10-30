- Büyüme
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
36 (57.14%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (42.86%)
En iyi işlem:
10.58 USD
En kötü işlem:
-6.16 USD
Brüt kâr:
113.23 USD (11 417 pips)
Brüt zarar:
-69.32 USD (6 654 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (9.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.59 USD (2)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
2.63
Alış işlemleri:
29 (46.03%)
Satış işlemleri:
34 (53.97%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
3.15 USD
Ortalama zarar:
-2.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-15.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.33 USD (4)
Aylık büyüme:
8.78%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.68 USD
Maksimum:
16.69 USD (3.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|44
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|4.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.58 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +9.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
