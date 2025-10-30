SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / RCK Scalping Gold S2
Ratchakrit Surakeeratikorn

RCK Scalping Gold S2

Ratchakrit Surakeeratikorn
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
72
Kârla kapanan işlemler:
55 (76.38%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (23.61%)
En iyi işlem:
6.64 USD
En kötü işlem:
-7.56 USD
Brüt kâr:
97.99 USD (9 992 pips)
Brüt zarar:
-61.82 USD (5 814 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (16.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.24 USD (10)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
72
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
2.92
Alış işlemleri:
36 (50.00%)
Satış işlemleri:
36 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
1.78 USD
Ortalama zarar:
-3.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-9.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.77 USD (3)
Aylık büyüme:
3.62%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.47 USD
Maksimum:
12.40 USD (1.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.64 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +16.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.82 × 5912
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
59 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Break out strategy buy price structure. 
İnceleme yok
2025.10.30 12:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.30 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 12:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol