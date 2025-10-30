- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
10 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
5.89 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
16.18 USD (2 466 pips)
Brüt zarar:
-0.40 USD
Maksimum ardışık kazanç:
10 (16.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.18 USD (10)
Sharpe oranı:
0.92
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.81%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
98.63
Alış işlemleri:
3 (30.00%)
Satış işlemleri:
7 (70.00%)
Kâr faktörü:
40.45
Beklenen getiri:
1.62 USD
Ortalama kâr:
1.62 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.16 USD
Maksimum:
0.16 USD (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.38% (24.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3
|EURNZD
|2
|GBPJPY
|2
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|USDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|2
|EURNZD
|1
|GBPJPY
|10
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|313
|EURNZD
|227
|GBPJPY
|1.6K
|AUDUSD
|101
|GBPUSD
|106
|USDCAD
|102
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.89 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +16.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.08 × 24
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.29 × 17
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.33 × 9
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
TitanFX-MT5-01
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 712
|
Alpari-MT5
|0.58 × 12
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.67 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.70 × 10
|
RoboForex-ECN
|0.89 × 951
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.06 × 197
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.40 × 98
|
Exness-MT5Real7
|1.57 × 7
|
Alpari-Real01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.43 × 221
|
FPMarkets-Live
|2.62 × 21
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
10
100%
100%
40.44
1.62
USD
USD
2%
1:500