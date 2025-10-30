- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
4 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.37 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1.30 USD (213 pips)
Brüt zarar:
-0.16 USD
Maksimum ardışık kazanç:
4 (1.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.30 USD (4)
Sharpe oranı:
11.05
Alım-satım etkinliği:
87.94%
Maks. mevduat yükü:
28.91%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
11.40
Alış işlemleri:
3 (75.00%)
Satış işlemleri:
1 (25.00%)
Kâr faktörü:
8.13
Beklenen getiri:
0.33 USD
Ortalama kâr:
0.33 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.10 USD
Maksimum:
0.10 USD (0.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
13.46% (4.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDJPY
|0
|CHFJPY
|0
|CADJPY
|0
|GBPJPY
|0
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDJPY
|60
|CHFJPY
|50
|CADJPY
|51
|GBPJPY
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.37 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|2.43 × 21
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|2.73 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.75 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|5.66 × 91
|
TASS-Live
|6.00 × 23
|
RoboForex-ECN
|6.97 × 211
|
Darwinex-Live
|7.07 × 155
|
VantageInternational-Live 4
|8.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 15
|13.44 × 18
|
GOMarketsMU-Live
|15.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|15.45 × 31
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
USD
183
USD
USD
1
100%
4
100%
88%
8.12
0.33
USD
USD
13%
1:500