Ervand Oganesyan

Sunstone

Ervand Oganesyan
0 inceleme
Güvenilirlik
87 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
149
Kârla kapanan işlemler:
73 (48.99%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (51.01%)
En iyi işlem:
8 435.29 USD
En kötü işlem:
-3 495.08 USD
Brüt kâr:
82 362.84 USD (89 798 pips)
Brüt zarar:
-53 451.07 USD (55 177 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (1 810.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 757.41 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.02%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
3.22
Alış işlemleri:
79 (53.02%)
Satış işlemleri:
70 (46.98%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
194.04 USD
Ortalama kâr:
1 128.26 USD
Ortalama zarar:
-703.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-113.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 638.05 USD (2)
Aylık büyüme:
10.25%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 556.27 USD
Maksimum:
8 986.52 USD (44.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.34% (1 457.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
COPPER.CMD 130
USDJPY 13
AUDUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
COPPER.CMD 29K
USDJPY 46
AUDUSD -95
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
COPPER.CMD 34K
USDJPY 1.6K
AUDUSD -444
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8 435.29 USD
En kötü işlem: -3 495 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 810.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -113.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Dukascopy-live-mt5-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.30 10:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
