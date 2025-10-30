- Büyüme
İşlemler:
331
Kârla kapanan işlemler:
247 (74.62%)
Zararla kapanan işlemler:
84 (25.38%)
En iyi işlem:
3 719.87 ZAR
En kötü işlem:
-4 409.79 ZAR
Brüt kâr:
39 927.01 ZAR (12 755 pips)
Brüt zarar:
-29 027.46 ZAR (9 386 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (1 507.47 ZAR)
Maksimum ardışık kâr:
4 964.50 ZAR (14)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
137 (41.39%)
Satış işlemleri:
194 (58.61%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
32.93 ZAR
Ortalama kâr:
161.65 ZAR
Ortalama zarar:
-345.57 ZAR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 102.67 ZAR)
Maksimum ardışık zarar:
-11 996.54 ZAR (4)
Aylık büyüme:
68.43%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 ZAR
Maksimum:
19 803.21 ZAR (67.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 ZAR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 ZAR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|193
|EURUSD
|133
|USDCHF
|2
|GOLD
|2
|USDZAR
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|467
|EURUSD
|606
|USDCHF
|13
|GOLD
|3
|USDZAR
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|1K
|EURUSD
|2.3K
|USDCHF
|31
|GOLD
|149
|USDZAR
|-120
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 719.87 ZAR
En kötü işlem: -4 410 ZAR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 507.47 ZAR
Maksimum ardışık zarar: -1 102.67 ZAR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 1-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.34 × 105
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.38 × 354
|
Ava-Real 1-MT5
|0.49 × 982
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 17
|
Exness-MT5Real31
|1.41 × 41
|
MishovMarkets-Live
|2.67 × 6
|
RoboForex-Pro
|3.69 × 13
|
VantageInternational-Live
|4.32 × 44
Trading in EURUSD only. Trading strategy consist of patience and reliability. I don't take chances and profit is the only goal!
