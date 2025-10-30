Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 1-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AlpariEvrasia-Real01 0.00 × 90 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 GoMarkets-Live 0.00 × 1 CapitalPointTrading-MT5-4 0.00 × 26 ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.34 × 105 ICMarketsSC-MT5-4 0.38 × 354 Ava-Real 1-MT5 0.49 × 982 Exness-MT5Real7 1.00 × 17 Exness-MT5Real31 1.41 × 41 MishovMarkets-Live 2.67 × 6 RoboForex-Pro 3.69 × 13 VantageInternational-Live 4.32 × 44