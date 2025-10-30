SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EURUSD Reliable
Johannes Jacobus Kotze

EURUSD Reliable

Johannes Jacobus Kotze
0 inceleme
47 hafta
0 / 0 USD
0%
Ava-Real 1-MT5
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
331
Kârla kapanan işlemler:
247 (74.62%)
Zararla kapanan işlemler:
84 (25.38%)
En iyi işlem:
3 719.87 ZAR
En kötü işlem:
-4 409.79 ZAR
Brüt kâr:
39 927.01 ZAR (12 755 pips)
Brüt zarar:
-29 027.46 ZAR (9 386 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (1 507.47 ZAR)
Maksimum ardışık kâr:
4 964.50 ZAR (14)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
137 (41.39%)
Satış işlemleri:
194 (58.61%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
32.93 ZAR
Ortalama kâr:
161.65 ZAR
Ortalama zarar:
-345.57 ZAR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 102.67 ZAR)
Maksimum ardışık zarar:
-11 996.54 ZAR (4)
Aylık büyüme:
68.43%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 ZAR
Maksimum:
19 803.21 ZAR (67.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 ZAR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 ZAR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 193
EURUSD 133
USDCHF 2
GOLD 2
USDZAR 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 467
EURUSD 606
USDCHF 13
GOLD 3
USDZAR -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 1K
EURUSD 2.3K
USDCHF 31
GOLD 149
USDZAR -120
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 719.87 ZAR
En kötü işlem: -4 410 ZAR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 507.47 ZAR
Maksimum ardışık zarar: -1 102.67 ZAR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 1-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 26
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.34 × 105
ICMarketsSC-MT5-4
0.38 × 354
Ava-Real 1-MT5
0.49 × 982
Exness-MT5Real7
1.00 × 17
Exness-MT5Real31
1.41 × 41
MishovMarkets-Live
2.67 × 6
RoboForex-Pro
3.69 × 13
VantageInternational-Live
4.32 × 44
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Trading in EURUSD only. Trading strategy consist of patience and reliability. I don't take chances and profit is the only goal!
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol