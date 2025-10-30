- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
121
Kârla kapanan işlemler:
50 (41.32%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (58.68%)
En iyi işlem:
759.04 USD
En kötü işlem:
-203.49 USD
Brüt kâr:
6 878.40 USD (740 392 pips)
Brüt zarar:
-3 948.08 USD (399 718 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (1 223.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 223.43 USD (6)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
6.51
Alış işlemleri:
76 (62.81%)
Satış işlemleri:
45 (37.19%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
24.22 USD
Ortalama kâr:
137.57 USD
Ortalama zarar:
-55.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-363.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-430.61 USD (4)
Aylık büyüme:
152.11%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
440.31 USD
Maksimum:
449.84 USD (20.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.02% (440.31 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|97
|BTCUSD
|12
|USOIL
|7
|EURUSD
|5
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.3K
|BTCUSD
|35
|USOIL
|-306
|EURUSD
|-138
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|280K
|BTCUSD
|62K
|USOIL
|-1.1K
|EURUSD
|-183
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +759.04 USD
En kötü işlem: -203 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 223.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -363.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 8
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
