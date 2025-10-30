SinyallerBölümler
Zhao Sen Lin

Super trader

Zhao Sen Lin
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 152%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
121
Kârla kapanan işlemler:
50 (41.32%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (58.68%)
En iyi işlem:
759.04 USD
En kötü işlem:
-203.49 USD
Brüt kâr:
6 878.40 USD (740 392 pips)
Brüt zarar:
-3 948.08 USD (399 718 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (1 223.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 223.43 USD (6)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
6.51
Alış işlemleri:
76 (62.81%)
Satış işlemleri:
45 (37.19%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
24.22 USD
Ortalama kâr:
137.57 USD
Ortalama zarar:
-55.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-363.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-430.61 USD (4)
Aylık büyüme:
152.11%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
440.31 USD
Maksimum:
449.84 USD (20.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.02% (440.31 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 97
BTCUSD 12
USOIL 7
EURUSD 5
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.3K
BTCUSD 35
USOIL -306
EURUSD -138
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 280K
BTCUSD 62K
USOIL -1.1K
EURUSD -183
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +759.04 USD
En kötü işlem: -203 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 223.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -363.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 16
Exness-Real14
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
Axi-US02-Live
0.00 × 8
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
Axi-US12-Live
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
507 daha fazla...
2025.10.30 09:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 09:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 08:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
